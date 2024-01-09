Еще один музыкант появился в клубе в одном носке: в Госдуме заявили о проверке

Солист группы “Щенки” решил повторить костюм рэпера Vacio на вечеринке Ивлеевой
Солист группы “Щенки” Максим Тесли вышел на сцену в одном носке во время выступления в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал “Правдивости”.
Концерт проходил в клубе MOD. В момент исполнения песни единственный элемент одежды случайно сполз.
“В Госдуме сообщили о начале проверки клуба, в котором выступил музыкант”, – отметили в канале.
Максим Тесли решил повторить костюм рэпера Vacio, который в одном носке был на “почти голой” вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе “Мутабор”.
Напомним, рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом Vacio, получил 15 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве и штраф в размере 200 тысяч рублей по статье о “пропаганде ЛГБТ” (признано в России экстремистским и запрещено). Также ему вручили повестку в военкомат.
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