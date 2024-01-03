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Еще одна волна тепла. О погоде в Алтайском крае 2 января

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Пройдет небольшой, местами умеренный снег

Еще одна волна тепла. О погоде в Алтайском крае 2 января

Фото: unsplash.com

До +8 градусов прогреется воздух в отдельных районах Алтайского края днем 2 января. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В целом температура ожидается от -2 до +3 градусов. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 16-21 м/с.

В Барнауле также будет тепло – от 0 до +2 градусов. Пройдет небольшой снег, слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Источник
яндекс погода , погода волгоград ,

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