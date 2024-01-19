В конце января большая часть Телецкого озера остается непокрытой льдом, поэтому над водоемом можно наблюдать зимние туманы

В Республике Алтай Телецкое озеро начало парить после прихода сильных морозов. Фото опубликовали в группе алтайского заповедника во “ВКонтакте”.

На фото Игоря Светлояра видно, как над озером образовался плотный слой белого пара, который поднимается в небо.

“Так это выглядит в окрестностях заповедного кордона Байгазан”, – отметил фотограф.

В комментариях назвали парение озера завораживающим явлением.

Ранее “Толк” уже писал о том, как Телецкое озеро заволокли зимние туманы из-за морозной погоды. Сейчас на водоеме сохраняется морозная, но тихая погода.

Взято отсюда