реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Голикова призвала россиянок рожать первенцев до 24 лет

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

По ее словам, это “самый правильный возраст”

Голикова призвала россиянок рожать первенцев до 24 лет

Татьяна Голикова / Фото: kremlin.ru

Россиянкам следует рожать первенца до 24 лет, поскольку “настоящий репродуктивный возраст женщины короток”, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

“Самый правильный возраст <…> это до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России – 26 лет”, – сказала она на Всемирном фестивале молодежи.

Также она отметила, что Россия находится в лидерах по сравнению с некоторыми другими странами, где средний возраст рождений достиг 31 года.

Источник
погода в москве , погода екатеринбург ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Барнауле власти подали в суд на шеф-повара из-за рекламы ресторана

В Барнауле власти подали в суд на шеф-повара из-за…

От ресторатора требуют убрать с фасада дома рекламные конструкции Ресторатор…

Литва закрыла границу для грузовиков из Калининграда без объяснения причин

Литва закрыла границу для грузовиков из Калининграда без объяснения…

Решение литовской стороны привело к увеличению очереди грузовиков перед пунктом…

Названа причина отмены запуска “Союза МС-25”

Названа причина отмены запуска “Союза МС-25”

Экипаж перенес нештатную ситуацию профессионально. Новый запуск состоится в субботу,…

Российские военные освободили населенный пункт Тоненькое в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Тоненькое в ДНР

Успеха удалось добиться на авдеевском направлении Фото: Министерство обороны России…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp