Голикова призвала россиянок рожать первенцев до 24 лет

По ее словам, это “самый правильный возраст”

Татьяна Голикова / Фото: kremlin.ru

Россиянкам следует рожать первенца до 24 лет, поскольку “настоящий репродуктивный возраст женщины короток”, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

“Самый правильный возраст <…> это до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России – 26 лет”, – сказала она на Всемирном фестивале молодежи.

Также она отметила, что Россия находится в лидерах по сравнению с некоторыми другими странами, где средний возраст рождений достиг 31 года.

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