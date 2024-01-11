Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Гроза и ветер больше 111 км/ч. Как Алтайский край пережил штормовую погоду 11 января

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Ветер буквально сбивал с ног, его максимальные порывы в нескольких районах вплотную приблизились к ураганным значениям

Гроза и ветер больше 111 км/ч. Как Алтайский край пережил штормовую погоду 11 января

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Скорость штормового ветра в Алтайском крае ночью 11 января превысила 31 метр в секунду. Максимальные порывы были зафиксированы на метеостанциях в Ребрихе и Рубцовске, сообщила amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

“Максимальные порывы ветра 31 м/с были в Рубцовске и Ребрихе, 30 м/с – в Благовещенке. Это чуть ниже ураганных значений в 33 м/с, однако и такие порывы очень сильные. В Барнауле скорость ветра достигала 24 м/с. Сейчас скорость воздушного потока уже уменьшилась: по востоку еще сохраняются порывы до 20 м/с. И в ближайшее время он будет ослабевать”, – рассказала специалист.

В паблике “В курсе 22” жители Алтайского края сообщают, что из-за сильного ветра в Рубцовском районе фуру снесло в кювет. Кроме того, из-за разгула стихии ночью произошли точечные отключения электроэнергии. А еще люди активно делятся фото и видео январской грозы. По данным алтайского Гидрометцентра, это нетипичное для сибирской зимы явление зафиксировали метеостанции в Волчихе, Благовещенке, Мамонтово. Наблюдали молнии и раскаты грома и барнаульцы.

“Еще в 19 часов в Барнауле столбики термометров показывали -9°С. К 22:00 температура воздуха поднялась до -3°С. А к 01:00 она достигла отметки +4°С. Вскоре началась гроза, которая сопровождались поземком, дождем и сильным ветром. К 04:00 температура упала до -9 градусов. Сейчас в краевой столице уже -12. Как следствие, на дорогах сильная гололедица”, – рассказывает Наталия Кобякова.

Как ранее сообщал amic.ru, из-за сложных метеоусловий в регионе еще с вечера 10 января начали перекрывать трассы. По данным регионального МЧС, сейчас все дороги открыты. Ограничено только движение грузового транспорта и пассажирских автобусов на участке автодороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан от развязки возле Международного аэропорта Барнаула до Кулунды.

Напомним, 19 ноября по территории Алтайского края пронесся ураган – скорость ветра на большей части региона составила 25-30 м/с. В Благовещенке он усилился до 32 м/с, страшнее всего было в Усть-Чарышской Пристани – здесь ураганный ветер дул со скоростью 35 м/с. Нанесенный ущерб социальным объектам составил миллионы рублей. Со зданий срывало кровлю и обшивку, без света остались более 70 населенных пунктов, деревья ломало и вырывало с корнями – они падали на дома, автомобили и проезжую часть. Один человек погиб, еще 12 получили травмы.

Источник
погода точная на неделю , погода волгоград ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Гроза и ветер больше 111 км/ч. Как Алтайский край пережил штормовую погоду 11 января

12.01.2024

 Общество

«Господь послал ему легкую смерть». Близкие Юрия Соломина и известные артисты — о его смерти

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

У Зеленского “появились вопросы” к украинцам, покинувшим страну

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

РФ предостерегла Эквадор от отправки российской техники в США

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Политолог: президент Эстонии проговорился насчет Украины

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Белгородцам выплатят компенсации за поврежденные при обстрелах ВСУ авто

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Пентагон должным образом не следил за поставками ВСУ, заявили в США

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Будет русским городом”. В США рассказали, какие города потеряет Украина

12.01.2024

 Специальная Военная Операция

Зеленский оценил вероятность прекращения огня с Россией

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix