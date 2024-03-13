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Группа автоподставщиков в Барнауле обманула страховщиков на 28 миллионов рублей

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Всего они совершили почти 100 ДТП

Группа автоподставщиков в Барнауле обманула страховщиков на 28 миллионов рублей

Молоток судьи / Фото: pxhere.com

Дело в отношении барнаульских автоподставщиков передали в суд. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Пятеро человек обвиняются по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (“Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой”). По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год они совершили 98 подставных ДТП, оформили документы и получили от 13 страховых компаний более 28 миллионов рублей.

В ходе следствия на имущество фигурантов дела наложили арест на сумму более 8 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Барнаула для рассмотрения по существу.

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