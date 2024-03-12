реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Гуру маркетинга приедет в Барнаул, чтобы раскрыть все секреты работы

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Горожане смогут посетить тренинг со скидкой две тысячи рублей

Гуру маркетинга приедет в Барнаул, чтобы раскрыть все секреты работы

Игорь Манн / Фото: компания “Гикспейс”

20 марта 2024 года в Барнаул приезжает гуру маркетинга Игорь Манн с обновленной программой тренинга “Маркетинг, который нужен прямо сейчас”. Информация будет полезна для всех, кто работает в сфере маркетинга: предпринимателям, собственникам бизнеса, маркетологам, кадровым агентам, специалистам по соцсетям и т.д. Программа поможет компаниям понять, как сегодня получить максимум выгоды от своей деятельности.

Кто такой Игорь Манн?

Известный маркетолог-практик с 30-летним опытом. Игорь Манн накопил огромный багаж знаний за долгие годы своей деятельности. Он работал директором по маркетингу, коммерческим директором, региональным директором в компаниях различных отраслей (агробизнес, фотобизнес, телеком, книжный бизнес, недвижимость). В том числе в компаниях:

  • Lucent Technologies*;
  • Alcatel*;
  • “Арктел”;
  • Konica Corporation*;
  • АН “МИАН” и других.

Все это привело Игоря Манна к репутации живой легенды российского маркетинга. 

Что будет в программе тренинга?

Игорь Манн привезет более 60 инструментов, которые помогут узнать, как:

  • понять, кто ваш клиент и что ему надо;
  • поднять ценность предложения и пересмотреть цены;
  • понять, какие каналы продаж лучше и как добавить новые;
  • правильно работать с клиентской базой.

Подробнее о программе тренинга и тарифах – здесь.

На любой тариф по промокоду MANNBRN действует скидка две тысячи рублей. Активируйте его при покупке билета.

Где и когда пройдет тренинг?

20 марта 2024 года с 10:00 до 18:00 в Барнауле в Молодежном театре Алтая им. В.С. Золотухина.

Организатор: Geekspace*.

* Lucent Technologies (“Люсент Технолоджист”); Alcatel (“Алкател”); Konica Corporation (“Коника Корпорэйшн”); Geekspace* (“Гикспейс”)​

Возрастное ограничение 16+

ООО “Диджитал-Интегратор”

Реклама

Источник
прогноз погоды , погода екатеринбург ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет. На борту было 15 человек

В Ивановской области рухнул военно-транспортный самолет. На борту было…

При взлете у него загорелся двигатель 12 марта 2024, 17:43148Написать…

«ПВО не всегда может отследить беспилотники». Военный эксперт — о масштабной атаке БПЛА по России

«ПВО не всегда может отследить беспилотники». Военный эксперт —…

Сообщения об ударах появились сегодня сразу в 9 регионах страны…

«Взрыва не было, только хлопок». Что происходит на месте крушения Ил-76 в Ивановской области: онлайн-трансляция

«Взрыва не было, только хлопок». Что происходит на месте…

Военно-транспортный самолет загорелся, набирая высоту 12 марта 2024, 18:04173Написать комментарий…

Очевидцы сняли на видео крушение Ил-76: страшные кадры

Очевидцы сняли на видео крушение Ил-76: страшные кадры

На кадрах двигатель самолета объят пламенем 12 марта 2024, 18:51135Написать…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp