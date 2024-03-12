Гуру маркетинга приедет в Барнаул, чтобы раскрыть все секреты работы

Горожане смогут посетить тренинг со скидкой две тысячи рублей
Игорь Манн / Фото: компания “Гикспейс”
20 марта 2024 года в Барнаул приезжает гуру маркетинга Игорь Манн с обновленной программой тренинга “Маркетинг, который нужен прямо сейчас”. Информация будет полезна для всех, кто работает в сфере маркетинга: предпринимателям, собственникам бизнеса, маркетологам, кадровым агентам, специалистам по соцсетям и т.д. Программа поможет компаниям понять, как сегодня получить максимум выгоды от своей деятельности.
Кто такой Игорь Манн?
Известный маркетолог-практик с 30-летним опытом. Игорь Манн накопил огромный багаж знаний за долгие годы своей деятельности. Он работал директором по маркетингу, коммерческим директором, региональным директором в компаниях различных отраслей (агробизнес, фотобизнес, телеком, книжный бизнес, недвижимость). В том числе в компаниях:
- Lucent Technologies*;
- Alcatel*;
- “Арктел”;
- Konica Corporation*;
- АН “МИАН” и других.
Все это привело Игоря Манна к репутации живой легенды российского маркетинга.
Что будет в программе тренинга?
Игорь Манн привезет более 60 инструментов, которые помогут узнать, как:
- понять, кто ваш клиент и что ему надо;
- поднять ценность предложения и пересмотреть цены;
- понять, какие каналы продаж лучше и как добавить новые;
- правильно работать с клиентской базой.
Подробнее о программе тренинга и тарифах – здесь.
На любой тариф по промокоду MANNBRN действует скидка две тысячи рублей. Активируйте его при покупке билета.
Где и когда пройдет тренинг?
20 марта 2024 года с 10:00 до 18:00 в Барнауле в Молодежном театре Алтая им. В.С. Золотухина.
Организатор: Geekspace*.
* Lucent Technologies (“Люсент Технолоджист”); Alcatel (“Алкател”); Konica Corporation (“Коника Корпорэйшн”); Geekspace* (“Гикспейс”)
Возрастное ограничение 16+
ООО “Диджитал-Интегратор”
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