Актера доставили в новосибирское отделение полиции

Никита Кологривый / Фото: кадр из сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте”

Актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске, сообщил Telegram-канал Mash. Задержание связано с дебошем, который артист накануне устроил в одном из местных ресторанов. После этого актер планировал улететь в Москву, но сотрудники полиции не дали ему этого сделать. Теперь звезде сериала “Слово пацана” может грозить даже арест.

О том, что за скандал с Никитой Кологривым случился в Новосибирске и какое наказание его ждет, – в материале amic.ru.

1

Что за скандал с Никитой Кологривым произошел в Новосибирске?

Актер устроил дебош в одном из заведений города. Как сообщило издание “Абзац”, инцидент произошел в лаундж-баре Tangiers Lounge.

Сообщается, что в заведение Кологривый вместе с компанией пришел примерно в час ночи. А уже ближе к трем часам актер, перебравший с алкоголем, начал приставать к одной из официанток. По словам очевидцев, он лег девушке на колени и стал делать ей предложения интимного характера. Получив отказ, укусил сотрудницу заведения за ногу. Также те, кто был в баре, говорят, что Кологривый пытался трогать девушку за интимные места.

Когда за официантку заступились коллеги, актер попытался спровоцировать драку. На то, чтобы его успокоить, потребовалось не меньше получаса. Дело закончилось вызовом полиции.

2

Как задержали Никиту Кологривого?

Кологривого задержали на следующий день, 20 марта. Как сообщает Telegram-канал Baza, в этот день актер планировал улететь в Москву. Но еще до вылета полицейские нагрянули в пятизвездочный отель, где проживал артист. Издание утверждает, что с полицейскими Кологривый столкнулся случайно. Те в этот момент лишь пытались узнать у служащих, в каком номере живет актер. А он в это время сам спустился в лобби. Никиту Кологривого задержали и отвезли в отдел полиции. Видео, как он заходит в участок, опубликовало издание НГС. 3

В чем подозревают Кологривого?

Пока официальной информации об этом нет. СМИ сообщают, что в отношении Кологривого могут возбудить дело по статье “Хулиганство”. 4

Что грозит Никите Кологривому после дебоша в новосибирском ресторане?

По предварительной информации, за учиненный дебош актеру может грозить до 15 суток ареста. 5

Какие последствия новосибирского скандала уже настигли Кологривого?

Известно, что Никита Кологривый уже не сыграет в гала-концерте “Жванецкий”, который должен пройти в московском “Барвиха Luxury Village”. Изначально актер должен был в нем участвовать, но теперь его имя пропало из списка артистов на официальном сайте. 6

Кто такой Никита Кологривый и чем он известен?

Никита Кологривый – российский актер театра и кино. Он известен по ролям в сериалах “Оффлайн” и “Два холма”, а также Емели в фильме “По щучьему велению”. Но настоящая популярность пришла к артисту в 2024 году после его роли Кащея в нашумевшем сериале “Слово пацана. Кровь на асфальте”.

Источник

погода на 3 дня , погода в самаре ,