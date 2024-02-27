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Изморозь, туман и местами снег обещают в Алтайском крае 27 февраля

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Изморозь, туман и местами снег обещают в Алтайском крае 27 февраля

На дорогах местами гололедица

В Алтайском крае 27 февраля в ночные и утренние часы от -16 до -21 градусов, местами до -27. Местами небольшой снег. В утренние часы изморозь, местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Днем в крае от -6 до -11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Бийске 27 февраля ночью и утром – от -18 до -21 градусов, днем от -6 до -13 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 1-4 м/с.

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Взято отсюда

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