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Жителей Алтайского края предостерегают от запуска салютов в ветреную погоду

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Жителей Алтайского края предостерегают от запуска салютов в ветреную погоду

Салют, фейерверк Фото: unsplash.com

️️️В условиях сильного ветра использование пиротехники даже на открытых пространствах может быть опасно. Ветром салют легко унесет в чью-нибудь квартиру

Запуск фейерверков при сильном ветре может грозить непредвиденными последствиями, напоминают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Главная проблема в том, что во время ветра фейерверк может изменить свою траекторию и угодить в непредсказуемое место, например, в окна домов, на балконы и крыши, что может даже повлечь пожар.

“Пример – происшествие в городе Бийске, где в прошлом году из-за залетевшей в окно ракеты произошел пожар в квартире”, – вспоминают спасатели.

В МЧС советуют быть крайне осторожными с пиротехникой, особенно в непогоду.

Напомним, что в Барнауле решили отказаться от общегородских предновогодних салютов.

Взято отсюда

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