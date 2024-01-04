Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Жизненно важные службы в Алтайском крае будут работать без выходных

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Жизненно важные службы в Алтайском крае будут работать без выходных

БСМП. Больница. Скорая помощь Фото: Екатерина Жолнерова

Организации жизнеобеспечения и краевые предприятия с непрерывным циклом подготовились к работе на грядущих новогодних каникулах

Все жизненно важные службы в Алтайском крае на новогодних каникулах будут работать и в особом порядке отчитываться губернатору Виктору Томенко, сообщила пресс-служба правительства региона.

Медицинские работники, энергетики, коммунальщики, специалисты предприятий дорожной сферы будут нести дежурство и приходить на помощь в случае необходимости.

“В новогодние праздники запланировано большое количество мероприятий и для детей, и для взрослых. Важную роль играет обеспечение безопасности. Поэтому необходимо обеспечить работу служб экстренного реагирования”, – подчеркнул губернатор.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Опубликовано видео тушения пожара на трансформаторной подстанции в Москве

04.01.2024

 Новости

“Как можно больше”. Лавров дал совет будущим дипломатам

04.01.2024

 Новости

На выставке-форуме “Россия” установлен новый рекорд посещаемости

04.01.2024

 Новости

Москвичи не дождутся потепления на каникулах, предупредил Вильфанд

04.01.2024

 Мир

Испанские СМИ рассказали об исчерпании арсеналов ВСУ

04.01.2024

 Мир

Столтенберг назначил дату заседания Совета НАТО – Украина

04.01.2024

 Мир

“Заставить Украину”. На Западе назвали возможную цель ударов ВС России

04.01.2024

 Мир

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

04.01.2024

 Интересное

Мост через безымянный ручей отремонтировали в Алтайском крае за 54,4 млн рублей

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix