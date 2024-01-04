БСМП. Больница. Скорая помощь Фото: Екатерина Жолнерова

Организации жизнеобеспечения и краевые предприятия с непрерывным циклом подготовились к работе на грядущих новогодних каникулах

Все жизненно важные службы в Алтайском крае на новогодних каникулах будут работать и в особом порядке отчитываться губернатору Виктору Томенко, сообщила пресс-служба правительства региона.

Медицинские работники, энергетики, коммунальщики, специалисты предприятий дорожной сферы будут нести дежурство и приходить на помощь в случае необходимости.

“В новогодние праздники запланировано большое количество мероприятий и для детей, и для взрослых. Важную роль играет обеспечение безопасности. Поэтому необходимо обеспечить работу служб экстренного реагирования”, – подчеркнул губернатор.

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