Купания на Крещение Господне в Барнауле. Январь 2023 года Фото: Виталий Барабаш

К крещенскому купанию в проруби в идеале нужно начинать готовиться заранее. Но даже если осталось всего несколько дней, а решение окунуться в иордань твердо, есть способ привести себя в кондицию

Купание в проруби – одна из самых известных народных традиций празднования Крещения Господня в России. Рассказываем, как сделать так, чтобы в желании оздоровиться “и духом и телом” не нанести непоправимый вред своему здоровью.

Кому нельзя купаться в проруби

“Детей до 6–7 лет в принципе не рекомендовано окунать в прорубь. У них стрессовая адаптация выражена еще в большей степени, и это могут быть неприятные фатальные последствия”, – рассказала телеканалу “Толк” главный внештатный кардиолог края Анна Ефремушкина.

По ее словам, в качестве противопоказаний к купанию в ледяной купели относят хронические заболевания сердца, скачки давления.

Опасно это и для пациентов, перенесших инфаркт миокарда, инсульт, а также имеющих хроническую сердечную недостаточность, сахарный диабет. Кроме того, существует опасность и для людей старше 65 лет.

Как подготовиться к купанию в проруби

“Если говорить о подготовке, то идеально перед погружением в купель закаляться. Также перед купанием рекомендуют растереться, хорошо поесть, поприседать. Любое охлаждение – это стресс для организма. Если человек никогда этим не занимался, то он этот стресс получит”, – советует Анна Ефремушкина.

В идеале к погружению в прорубь следует готовиться еще летом либо в начале осени, сообщает РИАМО.

Купания на Крещение Господне в Барнауле. Январь 2023 года Фото: Виталий Барабаш

Врачи советуют закалять организм постепенно: в любую погоду гулять на свежем воздухе или ходить по земле босиком.

“Главное в этих несложных действиях – это регулярность. Со временем тело привыкнет к таким контрастам температур и будет переносить их гораздо легче”, – объясняют специалисты.

Эксперты отмечают, что если у человека нет противопоказаний и его организм достаточно натренирован, то к самому купанию в ледяной воде нужно начинать усиленно готовиться как минимум за неделю до праздника Крещения.

Для этих целей, как подчеркивают врачи, отлично подойдут обливания холодной водой или холодный душ.

Сначала следует использовать воду около 30 градусов тепла, а потом постепенно ее снижать. После процедуры обязательно нужно растереть тело полотенцем.

Более щадящий способ – обтирание тела полотенцем, губкой или рукой, смоченной в холодной воде. Начать следует с шеи, а потом постепенно переходить на грудь и спину. После этого необходимо растереть участки тела до красноты, а потом приступить к обтиранию ног, которые потом тоже нужно растереть.

Взято отсюда