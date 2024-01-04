Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Как повлиять на будущее в Новый год. Народные приметы 1 января

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Как повлиять на будущее в Новый год. Народные приметы 1 января

Елка. Новый год Фото: unsplash.com

По народным и современным поверьям, 1 января можно повлиять на то, каким будет наступающий год. Например, натереть монетками руки, чтобы жизнь была богаче

В народном календаре 1 января было Ильиным днем, днем Ильи Муромца – героя русских былин и главного народного богатыря.

Как сделать лучше наступающий год

Чтобы весь наступивший год был удачным, 1 января нужно сделать хоть один хороший поступок.

Если за день необходимо поменять несколько нарядов, год будет богатым на хорошие события.

По поверьям, для привлечения финансового благополучия нужно натереть руки монетами

Что нельзя делать 1 января

Запрещалось ссориться и выяснять отношения, иначе весь год будет конфликтным, пишет Мир24.

Нецензурная ругань – к разорению и бедности. весь год так и пройдет.

Народные поверья не рекомендовали 1 января отдавать долги, а также брать и давать взаймы.

Нельзя класть гостя на кровать, где спят муж и жена – это к измене и разладу.

Нельзя пришивать пуговицы к вещам. По поверьям, так можно вернуть в жизнь старые проблемы.

Что нельзя есть и пить 1 января

У православных христиан продолжается Рождественский пост. Постящимся нельзя есть мясо, молоко, яйца, рыбу, употреблять алкоголь.

Народные приметы на 1 января

  • Какая погода 1 января, таким будет и июль.
  • Сильный ветер в Ильин день – к хорошему урожаю орехов летом.
  • Иней на деревьях с утра – к урожайному году.
  • Снегири расчирикались – значит, впереди пасмурные и снежные дни.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Опубликовано видео тушения пожара на трансформаторной подстанции в Москве

04.01.2024

 Новости

“Как можно больше”. Лавров дал совет будущим дипломатам

04.01.2024

 Новости

На выставке-форуме “Россия” установлен новый рекорд посещаемости

04.01.2024

 Новости

Москвичи не дождутся потепления на каникулах, предупредил Вильфанд

04.01.2024

 Мир

Испанские СМИ рассказали об исчерпании арсеналов ВСУ

04.01.2024

 Мир

Столтенберг назначил дату заседания Совета НАТО – Украина

04.01.2024

 Мир

“Заставить Украину”. На Западе назвали возможную цель ударов ВС России

04.01.2024

 Мир

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

04.01.2024

 Интересное

Мост через безымянный ручей отремонтировали в Алтайском крае за 54,4 млн рублей

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix