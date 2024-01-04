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Как правильно отметить Настасьин день. Народные приметы 4 января

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Как правильно отметить Настасьин день. Народные приметы 4 января

Зима, снег, шишки Фото: unsplash.com

Настасьин день – народное название церковного праздника, дня святой Анастасии Узорешительницы, которую очень почитали предки на Руси

4 января православная церковь чтит память великомученицы Анастасии Узорешительницы. В России эту дату называли Настасьиным днем и поздравляли с Днем ангела (именинами) всех девочек, девушек и женщин с именем Настя.

Кто такая святая Анастасия

Святая Анастасия считается покровительницей заключенных. Она приняла мученическую смерть в 304 году, во время гонений на христиан римского императора Диоклетиана. Согласно житию, девушка навещала заключенных в тюрьмах, утешала обреченных, облегчала их страдания. Ее схватили и как христианку приговорили к сожжению на костре.

Православные чтят святую Анастасию как великомученицу.

Главные правила Настасьиного дня

4 января еще идет длительный Рождественский пост. В этот период постящиеся воздерживаются от мясных и молочных продуктов, яиц. За неделю до Рождества многие отказываются и от рыбы.

Женщинам с именем Анастасия желательно сходить в храм на службу и помолиться, но если возможности нет (из-за работы или других обстоятельств) – это не грех.

По церковным правилам, 4 января не стоит злословить, ругаться, ссориться с окружающими. Нежелательно злоупотреблять алкоголем (как и в любой православный праздник). А также нельзя увлекаться гаданиями, магией, оккультизмом и различными суевериями (православная церковь в принципе не одобряет эти занятия).

Народные приметы на 4 января

  • Какая погода 4 января, таким будет и октябрь.
  • Если в Настасьин день с крыш свисает много сосулек, то в следующем году будет богатый урожай.
  • Облака плывут по небу против ветра – вскоре начнется снегопад.
  • Если в реках стало меньше воды, летом начнется засуха, а рыба будет плохо ловиться.

Взято отсюда

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