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Как привлечь в дом счастье на Василия Капельника. Народные приметы на 12 марта

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Как привлечь в дом счастье на Василия Капельника. Народные приметы на 12 марта

Капель. Сосульки. Весна. Фото: pixabay.com

В этот день весеннему воздуху приписывали лечебные свойства, поэтому люди, исходя из поверий, старались дышать полной грудью

12 марта православные чествуют преподобного Василия Исповедника, за которым в народе закрепилось прозвище Капельник, поскольку в этот день, несмотря на переменчивую погоду, уже звучала капель.

Как привлечь счастье в жизнь 12 марта

В день Василия Капельника предки старались усердно трудиться, поскольку верили, что тогда все последующие полевые работы пройдут без проблем.

В этот день крестьяне приносили домой сосульки, топили их, а потом талой водой обрызгивали все углы в жилище. Так в свой дом привлекали счастье. Оставшуюся же воду выливали у входной двери.

Кроме того, было принято приносить в дома ветки сосны. В старину верили, что это принесет здоровье и счастье домочадцам.

Народные приметы на 12 марта 2024

  • Пасмурный день – ночью вероятны заморозки.
  • Если на Василия Капельника идет дождь, то лето будет дождливым, но теплым.
  • Если на крышах растаял снег – жди оттепель.
  • Год будет плодородным, если день солнечный.
  • Длинные сосульки – настоящее потепление придет еще не скоро.

Взято отсюда

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