Местные жители называют февральские температуры в +10…+15 градусов холодом. В это время некоторые отдыхающие могут искупаться в зимнем Черном море, и это никого на пляже не удивит

Выбирая российский южный регион для отдыха в конце зимы, мы осознанно хотели познакомиться с ним в сезон, когда нет изнуряющей жары, толп туристов повсюду и полных пляжей у моря. Минус здесь, пожалуй, только в том, что в холодном море не получится искупаться (если вы не экстремал и не морж) и может не повезти с погодой, если попасть в период дождей и шторма, в остальном условия для поездки вполне комфортные. Рассказываем, какой он – зимний Сочи, что здесь посмотреть и чему удивиться.

Где остановиться

Выборе отеля в Адлере пал на гостиницу у самого берега моря. Вид из окна на бескрайнюю голубую гладь и шум накатывающих на берег волн приводят в восторг. Еще один плюс для отдыха в несезон – свободные номера наверняка найдутся практически в любом понравившемся отеле, а их стоимость приятно порадует.

Брать тур у операторов выгоднее, чем отдельно покупать билеты на самолет и бронировать номер в отеле напрямую. Так, семья из четырех человек вполне может отдохнуть 5–7 дней в Сочи, заплатив за путевку около 100 тысяч рублей (есть и от 80 тысяч). В нее входят перелет (прямые рейсы из Барнаула и обратно), проживание в номере класса люкс в отеле на первой линии, трансфер от аэропорта и обратно, а также завтраки.

К примеру, стоимость суток в номере класса люкс улучшенный с двумя комнатами, прихожей, полноценной ванной, балконом, кухней и всей необходимой посудой, холодильником, микроволновой печью и кондиционером – около 2 500 рублей. Без балкона и кухни можно заселиться в номер за 2000 рублей/сутки, но все так же с видом на море.

Разумеется, есть отели другой ценовой категории, как дешевле, так и дороже, – как говорится, на любой вкус. Впрочем, обычно так много хочется успеть посмотреть на курорте, что в номере, по большому счету, только принимают душ и спят.

Зимний Сочи Фото: Олеся Веселкова/”Толк”

Сочи зимой

В феврале Сочи вообще не похож на зимний город в обычном понимании, так как круглогодично остается зеленым, на клумбах растут цветы, повсюду красивые кустарники, кипарисы и пальмы. Все это создает ощущение вечного лета, но это все-таки зима. Просто в субтропиках она такая.

Снег здесь преимущественно в горах, в районе Красной Поляны. Зимой очень многие приезжают сюда специально, чтобы покататься на лыжах. Также на горнолыжном курорте есть канатная дорога, позволяющая с высоты оценить заснеженные пейзажи. Однако внизу, ближе к морю, снега практически никогда не бывает. Случаются периоды дождей, но теплых солнечных дней тоже немало.

Зимний Сочи Фото: Олеся Веселкова/”Толк”

Люди ходят в легких куртках, пальто, демисезонной обуви и в основном без головных уборов. Правда, приходилось встречать дам в шубках из дорогих мехов, но это, видимо, из разряда “выгулять”, так как при +10 градусах такой наряд среди зеленых пальм выглядит, мягко говоря, странно.

Однако у моря и в вечернее время лучше одеваться теплее, так как, например, при закате солнца температура воздуха стремительно падает.

Зимнее море

Температура воды в зимнем Черном море составляет 8–10 градусов. Однако ежедневно на побережье курорта можно встретить смельчаков, которые отваживаются освежиться в нем, включая детей. Но массового купания зимой в Сочи, конечно же, не бывает. Пляжи, в отличие от летнего сезона, в это время года относительно пусты и можно спокойно полюбоваться красивейшими закатами, которые здесь действительно волшебны, и просто расслабиться под шум волн.

Для удобства отдыхающих на зимних пляжах местные предприниматели оборудуют места для отдыха. Аренда пуфика возле воды обойдется в 200 рублей/час, лежака – 300 рублей/час, качелей на 3–4 человека – 250 рублей/час. Возможна аренда на весь день.

Рядом с морем практически везде в местах отдыха пролегает набережная, по которой приятно прогуляться в любое время суток. Территория ухоженная, с цветочными клумбами, вечнозелеными растениями, урнами и скамейками. Вдоль набережной работают множество кафе, магазинов, есть фешенебельные рестораны и сувенирные лавки. Есть возможность позавтракать, пообедать и поужинать на любой вкус и кошелек.

Питание

Проблем с питанием в Сочи быть не может. Во-первых, при выборе тура или самостоятельном бронировании номера в отеле можно оплатить завтраки и каждое утро питаться здесь. Во-вторых, повсеместно расположены всевозможные заведения общепита – от закусочных и обычных столовых до дорогих ресторанов. Всевозможные ларьки с шаурмой, выпечкой, гонконгскими вафлями, напитками, мороженым, вареной кукурузой и т.д. тут вообще на каждом шагу.

Обед в столовой для семьи с двумя детьми обойдется в среднем в 1 200 – 1 500 рублей. В ресторане, которых здесь очень много, за обед или ужин для того же количества человек придется заплатить уже около 3 500–5 000 рублей. Однако везде, как правило, порции блюд большие и они действительно очень вкусные. Так, качество питания в Сочи и обслуживание в заведениях остается на высоком уровне, так как на туристах здесь держится многое и полностью зависит уровень доходов местного бизнеса в сфере общественного питания.

Адлерский океанариум

Развлечений в Сочи немало. К примеру, в любое время года можно посетить океанариум в Адлерском районе. Взрослый билет здесь стоит 1 100 рублей, детский (c 4 до 11 лет включительно) – 600 рублей. Льготный билет для инвалидов обойдется в 500 рублей. Дети до 3 лет проходят бесплатно.

Судя по отзывам в Сети, это лучший океанариум на всем черноморском побережье и ничем не уступает зарубежным аналогам. Он разделен на тематические зоны, здесь содержатся пресноводные и морские обитатели. Внутри помещение красиво оформлено: атмосферное освещение, мостики, искусственные деревья, скалы, а также тоннель длиной 44 метра.

Интересная фишка этого места – дважды в день в океанируме проходит шоу русалок. Плавающие в огромных аквариумах вместе с рыбками девушки на протяжении получаса показывают мини-представление, шлют воздушные поцелуи зрителям и играют с водными обитателями. Интересный и необычный формат, вызывающий восторг не только у детской публики, но и у взрослых.

Олимпийский парк

Находится недалеко от Адлера на территории Имеретинского курорта. Это свободная от автомобилей территория. Отдыхающим предлагается передвигаться пешком, на велосипедах, мотороллерах, самокатах и электромобилях. Пункты проката расположены повсеместно, цены – от 500 рублей на весь день.

Парк возвели и открыли к Олимпиаде 2014 года. Его территория составляет более 20 га. Основные достопримечательности Олимпийского Парка – стадионы, спортивные дворцы. Самый большой стадион – “Фишт”, который сделан в форме раковины и где проходят крупные футбольные матчи. В ледовом дворце “Большой” проводят соревнования по хоккею и различные шоу. “Айсберг” – это спортивный комплекс для соревнований по фигурному катанию и различных ледовых шоу. А в “Шайбе” проходят соревнования по хоккею и тренировки для детей. Еще один комплекс – “Адлер — Арена” возведен для конькобежных видов спорта, а “Ледяной Куб” – для соревнований по керлингу.

“Медаль-Плаза” является центральной площадью парка, где в 2014 году проходило открытие Олимпийских игр, здесь зажигали олимпийский огонь и проводили награждение победителей. Высота стелы достигает 50 метров. В вечернее время здесь проходит шоу поющих фонтанов.

Поющие фонтаны

Они ежедневно привлекают множество туристов. На вечернее шоу, которое длится час, стоит обязательно попасть и увидеть все своими глазами, так как ни одна камера не передаст атмосферу, которая здесь царит. Множество струй воды поднимаются на разную высоту и движутся в такт музыке, все это подсвечивается разными цветами, создавая красочные эффекты. Равнодушными не останутся ни дети, ни взрослые.

246 водно-пневматических пушек, 734 цветных прожектора, 12 веерных роботов, система генерации тумана и шесть гиперпушек, что даже звучит впечатляюще. А поющими фонтаны стали благодаря музыкальному сопровождению: мощный звук разносится по всей территории Олимпийского парка, а струи воды “танцуют” в такт композициям.

Посещение парка и фонтанов бесплатно. Программа меняется ежедневно, каждый день недели соответствует определенному музыкальному направлению. Нам удалось посетить объект, когда звучали испанские и латиноамериканские ритмы, – было зажигательно.

Сочи-Парк

Парк аттракционов расположен рядом с Олимпийским парком. Его называют русским Диснейлендом. В стоимость единого билета, который приобретается на входе и является безлимитным, входят аттракционы, дельфинарий и множество развлечений для людей всех возрастов. Здесь также есть огромная песочница, персонажи из сказок, аниматоры. Стоимость билета – от 800 рублей, дети ростом до 107 см проходят бесплатно.

P. S.

В целом зимний Сочи порадовал хорошей погодой, отсутствием большого количества отдыхающих, которых летом здесь, конечно, больше, вкусной едой, приятными знакомствами, в целом доступными ценами, учитывая, что это все-таки один из самых популярных курортов страны, и яркими впечатлениями.

Те, кто желает лучше познакомиться с Сочи и побывать в самых популярных местах, всегда могут заказать групповую или индивидуальную экскурсию и попытаться увидеть как можно больше и узнать как можно ближе этот южный курорт. Он открыт для туристов в любое время года и всегда по-своему прекрасен.

Взято отсюда