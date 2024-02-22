Отопление. Батарея Фото: pixabay.com

Председатель комитета по энергоресурсам и газификации администрации города Барнаула Андрей Крюков дал ответы на актуальные вопросы, связанные с прохождением отопительного сезона

Зима стремительно движется к своему завершению, однако до конца отопительного сезона в Барнауле еще достаточно далеко, особенно в контексте установившихся в краевой столице холодов. Рассказываем, какая температура должна быть в квартирах горожан и куда обращаться в случае возникающих вопросов.

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Какой должна быть температура воздуха в квартирах барнаульцев по нормативам?

По словам председателя комитета по энергоресурсам и газификации администрации города Барнаула Андрея Крюкова, нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +20 градусов, а в угловых комнатах – не ниже +22 градусов.

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Допустимо ли превышение нормативной температуры?

Да, но при этом допустимое превышение нормативной температуры составляет не более четырех-пяти градусов.

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Возможно ли при теплой погоде уменьшить подачу тепла в квартирах?

Как подчеркивает Андрей Крюков, такая возможность предусмотрена. Сделать это можно по согласованию с управляющей компанией или ТСЖ посредством уменьшения подачи тепла на элеваторном узле либо путем установки автоматизированных тепловых пунктов, которые будут выполнять эту работу автоматически в зависимости от температуры воздуха снаружи.

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Как происходит снижение температуры при использовании автоматизированных систем?

По словам председателя городского комитета по энергоресурсам и газификации, автоматизированные системы оснащаются датчиками, которые находятся, как правило, на северной стороне здания и отслеживают изменение наружной температуры воздуха.

“Принимая сигнал от датчика, система подает команду на уменьшение или увеличение количества теплоносителя. Естественно, это не происходит моментально: если температура на улице за несколько часов из плюсовой ушла в минус 20, системе отопления понадобится больше времени, чтобы радиаторы стали горячими”, – отметил эксперт.

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А когда в Барнауле обычно завершается отопительный сезон?

Андрей Крюков напомнил, что отопительный сезон должен заканчиваться, если в течение пятидневного периода температура окружающего воздуха составляет выше восьми градусов тепла.

В этом случае выходит постановление администрации города об окончании отопительного сезона.

Кроме того, также имеет место механизм, при котором управляющие компании или ТСЖ по решению общего собрания собственников могут закончить отопительный сезон в своем доме раньше путем закрытия задвижек. Но это обязательно должно быть общим решением собственников жилья.

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