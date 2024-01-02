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Какая погода будет на новогодних каникулах 2024 в Алтайском крае?

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После январской оттепели в Алтайский край придут морозы до -28 градусов

Какая погода будет на новогодних каникулах 2024 в Алтайском крае?

Фото: unsplash.com

Первая декада января в Алтайском крае, согласно долгосрочному прогнозу, выдастся теплее нормы на 5-7 градусов. При этом порывистый ветер, метели и гололедные явления на дорогах предполагаются в большинстве дней новогодних каникул. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Ночные температуры будут колебаться от -8…-15, а местами -20 градусов. Днем столбики термометров покажут от -3…-8 до 0…+5 градусов. Однако в середине декады в регион придет резкое похолодание.

“Похолодание в Алтайском крае начнется днем 3 января. Столбики термометров опустятся до -4…-9 градусов. Ночью температуры снизятся, согласно долгосрочному прогнозу, до -22…-28 градусов. Днем в четверг будет от -13 до -20 градусов. И такие температуры сохранятся в регионе до 6 января включительно”, – рассказала синоптик.

Источник
точная погода день , погода екатеринбург ,

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