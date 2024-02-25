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Какая погода будет в Алтайском крае до 22 февраля и ослабнут ли морозы?

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Арктический антициклон сохранится в регионе до 22 февраля

Какая погода будет в Алтайском крае до 22 февраля и ослабнут ли морозы?

Березы в инее / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Крепкие сибирские морозы, которые пришли в Алтайский край вместе с арктическим циклоном, на выходных немного ослабнут. На большей части региона 17 февраля временами будет идти небольшой снег и усилится ветер. Его максимальные порывы до 17 м/с ожидаются по югу. А температура воздуха пойдет на повышение. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

“В ночь на субботу температура воздуха на большей части территории края составит -27…-32°С, но местами в предгорьях еще будет до -38°С. Днем столбики термометров покажут -18…-23°С. Ночью 18 февраля ожидается от -22 до – 27°С, местами до -33°С. Днем в воскресенье будет от -16 до -21°С”, – сообщила Людмила Сырых.

Однако уже в понедельник с установлением спокойной и ясной погоды без осадков температура снова понизится. В ночь на 19 февраля ожидается -30…-35 градусов, а местами до -39. Днем столбики термометров покажут -20…-25. И такая погода сохранится в регионе по 21 февраля. 22-го числа в Алтайском крае, по предварительному прогнозу, пойдет небольшой снег и морозы начнут постепенно спадать.

Источник
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