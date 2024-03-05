Днем 8 марта синоптики обещают потепление, а в воскресенье столбики термометров уже по всему краю покажут от 0 до +7°С

Оттепель / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

Зимний характер погоды без существенных осадков сохранится в Алтайском крае в ближайшие два рабочих дня. Ночью 6 и 7 марта синоптики прогнозируют от -7 до -14°С, в предгорьях температура воздуха понизится до -15…-20°С. Днем столбики термометров покажут от -4 до +3°С. Но на праздничных выходных существенно потеплеет, об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

“В ночь на 8 марта ожидается от -6 до -11°С, в предгорьях – до -17°С. Местами по краю пройдет небольшой снег. Днем осадки в виде снега и мокрого снега пройдут на всей территории региона. Температура поднимется до 0…-5, по югу – до +5°С. При этом ветер усилится до 5-10 м/с, по юго-востоку его порывы будут достигать 16 м/с”, – сообщила синоптик.

В Международный женский день в отдельных районах поднимутся метели. Ожидаются гололедные явления в виде налипания мокрого снега на проводах и ветках деревьев. На дорогах будет сильная гололедица.

9 марта тенденция на потепление сохранится: ночью -7…-12°С, днем около -3…+2°С, в предгорьях до +5°С. Мокрый снег и снег наиболее вероятен в предгорьях.

10 марта ночью от -3 до -8°С, днем – 0…+7°С. Кроме того, в воскресенье синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия в виде мокрого снега, по югу он пройдет с дождем. А уже в ночь на 11 марта в регионе снова похолодает. Все это осложнит ситуацию на дорогах, заключила Людмила Сырых.

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