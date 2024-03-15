реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Какая погода будет в Алтайском крае на выходных и когда придет потепление?

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Уже на новой рабочей неделе днем местами воздух прогреется до +10 градусов

Какая погода будет в Алтайском крае на выходных и когда придет потепление?

Сосульки / Фото: unsplash.com/Joshua J. Cotten

В выходные, 16 и 17 марта, Алтайский край окажется во власти северного циклона, который принесет в регион осадки, метели и усиление ветра. Местами его порывы будут достигать 25-28 м/с. Снег и мокрый снег пройдут на большей части территории региона. Из-за ухудшения погодных условий днем в субботу и в ночь на воскресенье будет действовать штормовое предупреждение. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Температура воздуха в ночь на субботу составит -7…-12 градусов, местами столбики термометров еще опустятся до -17°С. Но уже днем 16 марта ощутимо потеплеет: до -3…+2°С, а в ночь на воскресенье ожидается всего -2…-7°С. На день 17 марта синоптики передают оттепель: воздух прогреется до -1… +4°С.

В начале новой рабочей недели в Алтайском крае тенденция на потепление сохранится, а также установится спокойная и без осадков погода. Небольшой снег возможен лишь ночью в понедельник. Температура воздуха в ночь на 18 и 19 марта: -1…-6°С, местами -10…-13. Днем она повысится до 0+5°С, в предгорьях потеплеет до +10°С.

Источник
прогноз погоды на 10 , погода по часам в часах ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Иваново завели уголовное дело после поджога урны для…

Автомобиль полиции. Архивное фото Женщина подожгла урну для бюллетеней на…

Минюст расширил список иноагентов

Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото Актер Семен Трескунов* и…

На избирательном участке в свердловском Асбесте произошло задымление

Сотрудник пожарной службы . Архивное фото Задымление произошло на избирательном…

В Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два…

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото Двое сотрудников коммунальной службы погибли…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp