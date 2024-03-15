Какая погода будет в Алтайском крае на выходных и когда придет потепление?

Уже на новой рабочей неделе днем местами воздух прогреется до +10 градусов

Сосульки / Фото: unsplash.com/Joshua J. Cotten

В выходные, 16 и 17 марта, Алтайский край окажется во власти северного циклона, который принесет в регион осадки, метели и усиление ветра. Местами его порывы будут достигать 25-28 м/с. Снег и мокрый снег пройдут на большей части территории региона. Из-за ухудшения погодных условий днем в субботу и в ночь на воскресенье будет действовать штормовое предупреждение. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Температура воздуха в ночь на субботу составит -7…-12 градусов, местами столбики термометров еще опустятся до -17°С. Но уже днем 16 марта ощутимо потеплеет: до -3…+2°С, а в ночь на воскресенье ожидается всего -2…-7°С. На день 17 марта синоптики передают оттепель: воздух прогреется до -1… +4°С.

В начале новой рабочей недели в Алтайском крае тенденция на потепление сохранится, а также установится спокойная и без осадков погода. Небольшой снег возможен лишь ночью в понедельник. Температура воздуха в ночь на 18 и 19 марта: -1…-6°С, местами -10…-13. Днем она повысится до 0+5°С, в предгорьях потеплеет до +10°С.

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