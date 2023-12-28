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Какая погода будет в Алтайском крае в новогоднюю ночь и в праздничные дни?

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Регион накроют сильные снегопады и метели

Какая погода будет в Алтайском крае в новогоднюю ночь и в праздничные дни?

Фото: unsplash.com

Обильные снегопады и ветер до 13-18 метров в секунду прогнозируют в новогоднюю ночь синоптики в Алтайском крае. Кроме того, регион окажется под влиянием холодного фронта, с которым температуры после декабрьской оттепели понизятся до -3…-12 градусов. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

“Столбики термометров в ночь на 1 января покажут от -3 до -12 градусов. Ожидаются очень интенсивные осадки. По краю поднимутся метели, а на дорогах ожидаются сильные снежные заносы. Днем в понедельник ветер ослабнет, но снегопады продолжатся. Температура воздуха в светлое время суток будет колебаться от -5 до -10 градусов”, – рассказала эксперт.

В период с 2 по 4 января в регионе также ожидаются продолжительные метели, а как результат – снежные заносы на дорогах. Ночью будет от -7 до -14 градусов, а днем – от -5 до -12 градусов.

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