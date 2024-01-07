Какие крупные больницы и поликлиники будут строить в Алтайском крае в 2024 году?

Одних только ФАПов и амбулаторий планируют построить около 30

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Строительства таких крупных и масштабных объектов, как барнаульская поликлиника № 14, в 2024 году в Алтайском крае ждать не стоит. Тем не менее в регионе начнут (или продолжат) возводить важные медучреждения, рассказал на пресс-конференции по итогам 2023 года министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

В числе наиболее крупных и значимых объектов глава краевого Минздрава назвал поликлинику в Мамонтовском районе. В 2024 году ее планируют запроектировать и начать строительство. Кроме того, в Индустриальном районе Барнаула, где вот-вот откроется 14-я поликлиника, будут строить еще один объект первичного звена – подразделение поликлиники № 9.

“Мы с вами видим, как быстро в Индустриальном районе прибывает население. Там нужна соответствующая инфраструктура”, – пояснил министр.

Кроме того, на 2024 год в Алтайском крае запланировано строительство 28 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий. Попов подчеркнул, что это не переходящие объекты: их планируется и начать, и завершить в следующем году.

“Это объекты, которые мы должны год в год и запроектировать, и построить, и сдать, и ввести в эксплуатацию, и начать прием пациентов”, – пояснил глава крайздрава.

Также в числе крупных строек министр назвал поликлиники в Камне-на-Оби и Алейске. Строительство этих медучреждений будет идти в 2024 году, но завершится в 2025-м.

Барнаульская суперполиклиника № 14, строительство которой шло несколько лет, уже готова. Как ранее пояснил Попов, остались лишь бюрократические нюансы. Ожидается, что медучреждение начнет принимать пациентов в самое ближайшее время.

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