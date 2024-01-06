Рождество. Сочельник. Звезда. Свеча Фото: Фото: pixabay.com

В этот день принято собираться вечером на ужин всей семьей. Обычно застолье проходило в родительском доме. На праздничном ужине нужно быть в нарядной и светлой одежде

Канун Рождества называется Сочельником. Это не его официальное название. Церковное наименование – “Предпразднество Рождества Христова”

Сочельник предваряет один из главных христианских праздников. Образно говоря, он служит дверью в празднование Рождества Христова. Название происходит от слова “сочиво” или “сочень”. Это кушанье, которое принято употреблять в последний день рождественского поста. Готовят его из злаковых культур с медом и орехами.

Как провести Рождественский Сочельник

За праздничный, но постный стол садятся только после того, как взойдет на небе первая звезда.

По церковным правилам, в Сочельник желательно подготовиться к причащению Святых Христовых Таин, заранее исповедаться и, если священник благословит, причаститься. А вечером сходить на ночную службу.

Нежелательно ссориться и выяснять отношения.

При сервировке стола к праздничному ужину нужно выбирать самую красивую скатерть и доставать самую лучшую посуду. Издревле девушки доставали самые нарядные одежды – это верная примета, что будущий муж будет обеспеченным. А для замужних женщин это залог того, что в доме весь год будет достаток.

Народные приметы в Рождественский Сочельник

Ясная погода в Сочельник — к богатому урожаю летом, пишет “КП”.

Метель в Сочельник значит, что меда в этом году будет много.

Оттепель 6 января — урожая огурцов и проса летом не жди.

Видны черные тропинки на снегу — хорошо уродится греча.

Выпал снег — жди в этом году хороших вестей.

Взято отсюда