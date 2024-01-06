Какие “туристические” дороги отремонтировали в Алтайском крае в 2023 году

Региональные власти вложили большие средства для удобства туристов

Фото: Минтранс Алтайского края

Сразу несколько участков дорог, ведущих к туристическим местам, отремонтировали в 2023 году в Алтайском крае. Именно по ним тысячи туристов ездят отдыхать, и власти региона стараются сделать так, чтобы дороги были ровными. Какие именно трассы сделали – в нашем материале.

Какие дороги сделали?

В общей сложности пять трасс протяженностью 39 километров. На трассе Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби в Баевском районе дорожники обновили два участка длиной 6 километров. Именно она ведет к популярному соленому озеру в селе Завьялово.

Восемь километров обновили на дороге Бийск – Белокуриха в Смоленском районе, ведущей к знаменитым санаториям. На участке уложили новое полотно, укрепили обочины асфальтогранулятом, установили металлическое барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесли разметку из термопластика.

Обновили участки на дороге Алейск – Чарышское в двух районах: Усть-Калманском и Чарышском. Общая протяженность обновленных участков составила порядка 11 км. Трасса входит в опорную сеть региона, также по ней осуществляется туристический маршрут к природным достопримечательностям Чарышского района: водопаду Аврора и Спартак, а также к горе Колокольня.

В Славгородском районе на участке от города Славгорода до села Бурсоль обновили 9 км. Трасса ведет к курортному городу Яровое и Малиновому озеру.

Пять километров обновили на трассе Курья – Колывань – Бугрышиха в Курьинском районе. По этому участку туристы ездят на озеро Белое, озеро Моховое, гору Синюха.

А сколько дорог вообще отремонтировали на Алтае в 2023 году?

Много. В 2023 году на все работы власти региона направили почти 23,5 миллиарда рублей. На эти деньги удалось построить и отремонтировать около 800 километров дорог. В рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги” в Алтайском крае в уходящем году обновили порядка 170 объектов на общую сумму 5 миллиардов рублей.

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