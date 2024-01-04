Кот. Дракон. Крылья. Кошка. Вампир Фото: Unsplash.com

Год кота-кролика по восточному гороскопу завершается, и на смену ему летит другой символ, означающий власть, благородство, честь, удачу и успех – мифологический и могущественный дракон

Новый год по восточному календарю наступит 10 февраля 2024 года. Именно в это время символ-покровитель года – дракон – вступит в свои права.

В Китае будут встречать не 2024 год, как россияне и европейцы, а 4721-й, отмечает “КП”.

Дракон – это благородное мифическое существо, которое в китайской культуре символизирует власть, честь, удачу и успех, пишет РБК Life. Согласно восточной мифологии, драконы умеют управлять ветром, дождем, влиять на погоду и урожай, а еще считаются могущественными талисманами.

Дракон – пятое из 12 животных китайского (восточного) гороскопа. Это единственное мифическое существо среди знаков зодиака.

Дракон считается самым энергичным и могущественным символом.

В восточном гороскопе каждый год связан с одним из пяти элементов: золотом, водой, деревом, огнем или землей. Каждый цикл повторяется один раз в 60 лет. Энергия деревянного Дракона по традиции считается окрашенной в зеленый цвет.

Согласно восточному гороскопу, покровитель 2024 года Дракон принесет успех рожденным в годы Крысы, Обезьяны и Петуха, а вот препятствия в личной и профессиональной жизни – в годы Быка, Змеи и Собаки, пишет РБК.

Взято отсюда