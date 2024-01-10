Климатологи: 2024 год может стать самым жарким в истории

Повышение температуры ученые связывают с явлением Эль-Ниньо

2023 год синоптики назвали самым жарким в истории, поскольку глобальные температуры поднялись на 1,4 градуса. Однако они не исключают, что в 2024 году температурный показатель будет еще выше, сообщает «Толк» со ссылкой на «РБК».

Повышение температуры ученые связывают с явлением Эль-Ниньо. Из-за него происходит нагревание поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. То же самое происходило и в 2023 году.

– Между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности планеты есть задержка, поэтому второй год под влиянием Эль-Ниньо часто бывает теплее первого, – объяснил старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований Майкл Макфаден.

А глава Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас в 2023 году отмечал, что 2024 год станет жарче, чем предыдущий: усилятся такие экстремальные явления, как засухи или наводнения.

Помимо этого, синоптики прогнозируют увеличение осадков зимой в Центральной и Восточной Азии, а также в Южной Америке.

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