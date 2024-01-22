Дракон. Статуя. Символ года Фото: Unsplash.com

Несмотря на то, что большинство россиян уже “встретили” китайского Дракона в ночь с 31 декабря на 1 января, по-настоящему смена зодиакальных покровителей года еще не произошла

Новый год по восточному календарю наступит 10 февраля 2024 года.

Именно в это время символ-покровитель года – зеленый деревянный Дракон – вступит в свои права.

В Китае будут встречать не 2024 год, как россияне и европейцы, а 4721-й, отмечает “КП”.

В восточном гороскопе каждый год связан с одним из пяти элементов: золотом, водой, деревом, огнем или землей. Каждый цикл повторяется один раз в 60 лет. Энергия деревянного Дракона по традиции считается окрашенной в зеленый цвет.

Дракон. Китай. Восток. Символ года Фото: Unsplash.com

Дракон – это благородное мифическое существо, которое в китайской культуре символизирует власть, честь, удачу и успех, пишет РБК Life.

Согласно восточной мифологии драконы умеют управлять ветром, дождем, влиять на погоду и урожай, а еще считаются могущественными талисманами.

Дерево символизирует собой физический и духовный рост. Удача будет на стороне тех, у кого четкие и благородные цели, пишет “КП”. Деревянный дракон научит людей приспосабливаться практически к любым, даже самым неблагоприятным условиям. Разочарования принесут несерьезные, необязательные люди, встречи с которыми следует ограничивать.

Дракон – пятое из 12 животных китайского (восточного) гороскопа. Это единственное мифическое существо среди знаков зодиака. Дракон считается самым энергичным и могущественным символом.

Взято отсюда