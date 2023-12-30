Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Когда в Алтайском крае закончатся аномальные морозы и придет потепление

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Пик холодов уже пройден, а через несколько дней зимняя погода станет комфортной

Когда в Алтайском крае закончатся аномальные морозы и придет потепление

Фото: unsplash.com

14 декабря еще действует штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды, но уже сегодня днем в регионе с прохождением теплого фронта северного циклона местами ожидается небольшой снег. А он, как известно, предвестник потепления, отметила дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

“Днем в четверг по краю будет -15…-20°С, местами столбики термометров еще опустятся до -21…-26. А с 15 декабря у нас начнется постепенное ослабление морозов. С пятницы по воскресенье преобладающие ночные температуры составят -22…-29°С, хотя местами еще будет -30…-34°С. Дневные: -12…-19 °С, местами -20…-25°С”, – сообщила синоптик.

В начале новой рабочей недели на погоду в Алтайском крае будет оказывать влияние мощный североатлантический циклон, который принесет потепление и хорошие снегопады, местами поднимутся метели.

“В период с 18 по 20 декабря ночью будет -8…- 13°С, местами – до -23°С. Днем от -4 до- 9°С, местами столбики термометров опустятся до – 14°С”, – заключила Наталия Кобякова.

Источник
погода на неделю , погода обл ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле продолжается работа по профилактике пожаров

30.12.2023

 Образование

Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

30.12.2023

 Образование

В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

С Новым годом! Видеопоздравление Ирины Акимовой, председателя Крайизбиркома

30.12.2023

 Новости Алтай

Настроение – нашЛось! Как в Лосихе встречают год Лося по славянскому календарю

30.12.2023

 Новости Алтай

Где можно встретиться с живым драконом и стоит ли дарить его на Новый год

30.12.2023

 Новости Алтай

По югу Западной Сибири пройдёт холодный фронт

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле прошла «Крайкомовская елка»

30.12.2023

 Новости Алтай

Накануне Нового года журналисты «Алтайской правды» побывали в Барнаульском центре помощи детям

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix