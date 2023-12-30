Пик холодов уже пройден, а через несколько дней зимняя погода станет комфортной

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14 декабря еще действует штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды, но уже сегодня днем в регионе с прохождением теплого фронта северного циклона местами ожидается небольшой снег. А он, как известно, предвестник потепления, отметила дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

“Днем в четверг по краю будет -15…-20°С, местами столбики термометров еще опустятся до -21…-26. А с 15 декабря у нас начнется постепенное ослабление морозов. С пятницы по воскресенье преобладающие ночные температуры составят -22…-29°С, хотя местами еще будет -30…-34°С. Дневные: -12…-19 °С, местами -20…-25°С”, – сообщила синоптик.

В начале новой рабочей недели на погоду в Алтайском крае будет оказывать влияние мощный североатлантический циклон, который принесет потепление и хорошие снегопады, местами поднимутся метели.

“В период с 18 по 20 декабря ночью будет -8…- 13°С, местами – до -23°С. Днем от -4 до- 9°С, местами столбики термометров опустятся до – 14°С”, – заключила Наталия Кобякова.

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