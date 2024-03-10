реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Коммунальная авария произошла в центре Барнаула

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Часть домов осталась без холодной воды

Коммунальная авария произошла в центре Барнаула

Фото с места коммунальной аварии / “Инцидент Барнаул”

Очередная коммунальная авария произошла в центре Барнаула. О случившемся сообщили очевидцы.

По словам автора сообщения, размещенного в паблике “Инцидент Барнаул”, повреждение произошло по адресу пр. Красноармейский, 61, во время проведения строительных работ. Трубу сломали строители.

Вода хлынула наружу, заливая окрестности. 

На месте работают представители водоканала, повреждения устраняются. Предварительно установлено, что часть домов осталась без холодной воды. Если получится подключиться к резервной ветке, водоснабжение людям вернут раньше завершения ремонта.

Источник
точная погода на 10 дней , погода в самое ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В отделе ЗАГС, с. Баево теперь тоже горит семейный очаг

В отделе ЗАГС, с. Баево теперь тоже горит семейный…

В отдел ЗАГС, с. Баево в рамках Года семьи доставили…

Фотограф из Сибири снял «комету дьявола»

Фотограф из Сибири снял «комету дьявола»

Новосибирский фотограф Алексей Поляков снял «комету дьявола», которая своей формой…

В 2023 году в Алтайском крае более 2,5 тысяч женщин прошли профессиональное обучение

В 2023 году в Алтайском крае более 2,5 тысяч…

В прошлом году при содействии службы занятости населения Алтайского края…

В колледже АлтГУ провели неделю цвета

В колледже АлтГУ провели неделю цвета

С 4 по 7 марта в колледже АлтГУ прошла необычная,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp