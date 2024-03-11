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Пластиковые окна в Горняке

Кота за 23,5 миллиона рублей продают в России

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В описании товара продавец был немногословен

Кота за 23,5 миллиона рублей продают в России

Кот, стоимостью 23,5 миллиона / Фото: aviro

Кота за 23,5 миллиона рублей выставили на продажу в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

“Этот кот очень крутой”, – единственное, что написал продавец в описании товара.

Причина, по которой хозяин решил расстаться с настолько крутым котом, неизвестна, как и то, почему он стоит столько, сколько стоит.

За несколько дней с момента публикации дорогим котом заинтересовались более 400 человек.

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