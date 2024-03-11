“Котики” на дереве: в Бийске раньше времени распустилась верба

Считается, что раннее цветение предзнаменует хороший урожай

Еще нет и середины марта, а в Бийске и за его пределами на некоторых участках распустилась верба. Ее пушистые почки, некоторые, кстати, в шутку называют “котиками” за их мягкость.

Верба. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

С вопросом, насколько обычно такое природное явление, когда нет еще и середины марта, “БР” обратился в “Детский эколого-туристический центр”. Там предупредили – вербу легко перепутать с другим кустарником.

– Действительно, у вербы бывают “копии”, например, ива, – пояснили там.

Однако отличить вербу от ивы не так сложно: ива растет преимущественно у прудов и рек, а не в городских пейзажах. Кроме того, верба зацветает первой. У ивы веточки гибкие, хорошо гнутся, а у вербы плотные, почки – с жемчужным или чуть сероватым отливом. В то время как у ивы почки имеют золотисто-оливковый или золотисто-желтый цвет. Но главное, верба зацветает в безлиственном состоянии, ива – когда дерево уже покрыто листочками.

Верба. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Верба есть не только за городом, но и в Бийске. Если кустарники располагаются вблизи коммуникаций, то могут начать цвести из-за повышенного тепла в почве.

Как пояснили специалисты “Детского эколого-туристического центра”, раннее цветение вербы могла спровоцировать оттепель.

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Взято отсюда