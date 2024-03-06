В Алтайском крае сформировались сложные условия для прохождения паводка, но теперь все будет зависеть от погоды

Начало ледохода на Оби / Фото: из архива amic.ru

Достаточно сложные условия для прохождения паводка-2024 сложились в Алтайском крае. Минувшей зимой периоды оттепели с дождями чередовались с крепкими морозами, что привело к образованию слоя льда на поверхности почвы. Пока этот панцирь не растает, впитываемость влаги будет минимальной, а это может спровоцировать обильный склоновый сток. Об этом amic.ru рассказал начальник Алтайского ЦГМС Дмитрий Савин.

“Образование притертой ледяной корки является одним из основных негативных факторов, который может сказаться на прохождении паводка. Даже при условии установления высоких температур этот лед на земле будет долго разрушаться. Соответственно, инфильтрация воды в почву будет минимальной и вся талая вода устремится в пониженные места рельефа местности и реки. Приток будет повышенным”, – объясняет Дмитрий Савин.

При этом ситуация по запасам влаги в снежном покрове бассейна Оби тоже вызывает тревогу: местами средние многолетние значения превышены. Максимальные запасы сформировались в бассейне реки Чумыш. Здесь на 29 февраля этот показатель составил 147% от нормы. В бассейне Катуни влагозапасы на 16% превысили норму. В бассейнах рек Чарыш и Бия запасы ниже нормы.

“По снегозапасам обстановка сегодня схожа с 2018 годом, когда в регионе произошло серьезное наводнение. Но тогда ситуация в конце марта осложнилась из-за дождей и резкого потепления. Это спровоцировало интенсивное снеготаяние. Итоговый сценарий 2024 года во многом будет зависеть от погодных условий”, – объясняет Савин.

Какая погода будет в марте?

Согласно долгосрочному прогнозу Новосибирского гидрометцентра, март на большей части территории края будет по температуре около нормы, она составит -5…-9 градусов. Месячное количество осадков предполагается тоже около нормы, при этом в первой декаде они будут различной интенсивности и ожидаются в большинстве из дней, во второй и третьей осадки прогнозируют лишь в отдельные дни.

“На мартовских выходных установится достаточно теплая погода, ожидаются дневные оттепели, а ночью температура будет отрицательной. Такая погода сохранится несколько дней. Но в середине следующей рабочей недели в регион снова придет похолодание. Перепады волн тепла и холода способствуют безопасному прохождению паводка. Но то, что мы видим сейчас, ограничивается первой декадой марта. Ситуация будет понятна к концу месяца”, – объясняет Дмитрий Савин.

Какая ситуация на реках Алтайского края сейчас?

Ситуация на реках Алтайского края сейчас спокойная, однако почти везде толщина льда в этом году ниже нормы, говорит начальник Алтайского ЦГМС. Так, вблизи села Сростки и рядом с Фоминским наблюдается неполный ледостав. В условиях резкого потепления эти факторы могут привести к более раннему вскрытию рек.

По многолетним наблюдениям, первая волна паводка приходит в регион в третьей декаде марта, рассказывает начальник Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ Михаил Плешивцев. В условиях 2024 года главная задача всех служб – сработать на опережение, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций. Всего в регионе в зоне подтопления находятся 173 населенных пункта в 35 муниципальных образованиях.

“Безаварийный пропуск паводковых вод является одной из приоритетных задач всей территориальной подсистемы РСЧС региона. И мы знаем, что проблему легче предотвратить, нежели устранять ее последствия. Поэтому на проведение противопаводковых мероприятий из резервного фонда правительства Алтайского края было выделено порядка 8 млн руб., в том числе на проведение взрывных работ на реках”, – говорит Михаил Плешивцев.

Силами специалистов Центрального военного округа на затороопасных участках еще до начала паводка проведут превентивные подрывные работы. Всего в регионе определено 25 таких мест на реках. Но подрывать будут те, где толщина льда максимальная, что может осложнить прохождение весеннего половодья, отмечает эксперт. Муниципалитеты на местах своими силами организуют распиловку льда и его очернение, чтобы ускорить таяние льда на реках.

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