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МЧС Алтайского края предупреждает об усилении ветра и осадках 8 и 9 января

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МЧС Алтайского края предупреждает об усилении ветра и осадках 8 и 9 января

9 января возможно похолодание

МЧС Алтайского края со ссылкой на прогноз синоптиков предупреждает, что днем 8 января и сутки 9 января ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, местами до 25-28 м/с.

Кроме того, в эти дни ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, местами гололед, метели. На дорогах гололедица, снежные заносы. 9 января возможно похолодание.

МЧС Алтайского края рекомендует

  • следить за информацией о состоянии дорог, соблюдать скоростной режим дистанцию. Не стоит отправляться в дальние поездки в сильную непогоду;
  • при сильном ветре переждать непогоду в капитальному строении, а при нахождении на улице обходить рекламные щиты. Не стоит укрываться под деревьями;
  • при резком похолодании быть внимательнее с системами отопления, печами и обогревателями.

погода на 3 , погода сейчас ,

Взято отсюда

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