Местами до +12 и преимущественно без осадков: о погоде в Алтайском крае 19 марта

На дорогах местами гололедица

Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 19 марта в Алтайском крае будет преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура в крае днем +1…+6 градусов, местами по югу +7…+12 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Бийске 19 марта в первой половине дня будет ясно, во второй половине дня ожидается пасмурная погода. Температура днем 0…+7 градусов, ветер переменный, 0-3 м/с.

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Взято отсюда