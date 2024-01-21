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Местами туман, изморозь: о погоде в Алтайском крае 21 января

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Местами туман, изморозь: о погоде в Алтайском крае 21 января

В регионе местами ожидается понижение температуры до -7 С

В Алтайском крае 21 января в ночные и утренние часы от -25 до -30 градусов, местами -19…-24. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Днем в крае от -13 до -18, местами от -7 до -12 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с

В Бийске 21 января ночью и утром – от -26 до -28, днем от -17 до -13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-5 м/с.

В период с 19 по 22 января 2024 года на территории Бийска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.

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Взято отсюда

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