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Метель и гололедица ожидаются в Алтайском крае 12 января

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Метель и гололедица ожидаются в Алтайском крае 12 января

Местами температура воздуха опустится до -25 градусов

12 января Алтайском крае в ночные и утренние часы от -12 до -17 градусов, местами до -25. На большей части территории небольшой снег, местами метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем в крае от -14 до -19 градусов, местами по югу до -8. Местами небольшой снег, местами метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Бийске 12 января ночью и утром – от -10 до -17, днем от -16 до -13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-13 м/с.

погода на 14 дней , погода в самаре ,

Взято отсюда

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