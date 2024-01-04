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Метель отступит: 4 января Алтайский край ждет тихая, но морозная погода

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Метель отступит: 4 января Алтайский край ждет тихая, но морозная погода

Погода. Зима. Фото: pexels.com

В этот день синоптики прогнозируют спокойную, почти безветренную, малоснежную, но морозную погоду. В ночные часы столбики термометров опускались до -30 градусов

В четверг, 4 января, в Алтайском крае ожидается тихая погода без порывов ветра с небольшим снегом и умеренными морозами до -22 градусов, сообщает региональный ЦГМС.

Метели, накрывшие Алтайский край накануне днем, сошли на нет. В отдельных районах региона ожидается небольшой снег. В утренние часы местами будет изморозь.

Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха составит -11…-16 градусов. А в северных частях региона она опустится до -17…-22 градусов. В южных районах температура воздуха установится не ниже отметки в -4…-9 градусов.

В Барнауле синоптики прогнозируют спокойную погоду преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха опустится до -17…-19 градусов.

Взято отсюда

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