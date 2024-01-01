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Метель с мокрым снегом ожидается в Алтайском крае 30 декабря

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Скорость ветра местами может достигать 27 метров в секунду

Метель с мокрым снегом ожидается в Алтайском крае 30 декабря

Фото: unsplash.com

Непогода установится в Алтайском крае днем 30 декабря, сообщили в ЦГМС региона.

“Температура от 0 до -5 градусов. На большей части территории будут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, местами гололедные явления, метели. На дорогах местами сильная гололедица и снежные заносы”, – сказано в прогнозе.

Ветер подует юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с, а по югу усиления будут достигать 25-27 м/с.

В Барнауле ожидается от -2 до -4 градусов, небольшой снег, метель и сильная гололедица. Скорость ветра при порывах может достигать 19 м/с.

Источник
погода на месяц , погода екатеринбург ,

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