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Метели и снег: какая погода будет в Алтайском крае 3 января

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Метели и снег: какая погода будет в Алтайском крае 3 января

Снег. Барнаул Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

3 января в Алтайском крае ожидаются метели, усиление ветра, снег, гололедица, снежные заносы, а также похолодание в течение дня

В Алтайском крае в среду, 3 января, продолжится штормовой прогноз, сообщает региональный ЦГМС.

Так, на большей территории региона днем ожидаются небольшой снег, местами метели. На дорогах гололедица и снежные заносы. Температура воздуха составит -3…-8 градусов, по западу местами -13…-18 градусов, с похолоданием в течение дня. Ветер северо-западный 8-13 м/с, с порывами до 18-23 м/с.

В Барнауле прогнозируют небольшой снег, метель, гололедицу и снежные заносы. Температура воздуха днем -3…-5 градусов. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, в первой половине дня порывы до 18 м/с.

Взято отсюда

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