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Мокрый снег и до +8: какая погода будет в Алтайском крае 2 января

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Мокрый снег и до +8: какая погода будет в Алтайском крае 2 января

Метель. Погода. Зима Фото: pixabay.com

2 января в Алтайском крае будет не только тепло, но и ветрено. Синоптики также прогнозируют в регионе осадки в виде мокрого снега

В Алтайском крае продолжает сохраняться аномально теплая для января погода. Однако вместе с плюсовой температурой в регионе 2 января обещают метель. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

Так, ночью температура воздуха опустится до 0…-5 и может достичь -10 градусов. На дорогах местами обещают гололедицу. Кроме того, синоптики прогнозируют юго-западный ветер 6-11 м/с, порывы которого могут достигать 16-21 м/с.

Днем температура поднимется до -2…+3 градусов, а максимальное ее значение может достигнуть +8 градусов. Ветер останется таким же сильным, и в это время метели будет сопровождаться мокрым снегом.

В Барнауле погода в этот день будет немного холоднее, однако не такой ветреной. Ночью температура воздуха составит -1…-3 градуса, а днем поднимется до 0…+2. Вероятна слабая метель: юго-западный ветер будет достигать 6-11 м/с.

Взято отсюда

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