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Мокрый снег и местами метели: о погоде в Алтайском крае 16 марта

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Мокрый снег и местами метели: о погоде в Алтайском крае 16 марта

На дорогах сильная гололедица

Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, 16 марта в отдельных районах края ожидается небольшой, по северу умеренный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. 

Температура в крае днем -3… +2 градуса, ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с, местами порывы 25-28 м/с.

16 марта в Бийске будет значительная облачность, температура днем 0…+2 градуса, ветер юго-западный, 2-6 м/с, порывы до 12 м/с.

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Взято отсюда

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Мокрый снег и местами метели: о погоде в Алтайском…

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