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Мокрый снег с дождем и штормовым ветром обрушатся на Алтайский край 13 марта

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Мокрый снег с дождем и штормовым ветром обрушатся на Алтайский край 13 марта

Зима. Погода. Снег. Фото: pixabay.com

Нестабильная мартовская погода: в ночные часы столбики термометров опускаются до -16 градусов, а днем воздух местами прогревается до плюса

Днем 13 марта в Алтайском крае будет -2…-7, а по югу до +3 градусов. При этом в отдельных районах пройдет небольшой, по востоку умеренный снег, а также мокрый снег, по южным районам – с дождем, возможны метели. Об этом сообщает сайт регионального ЦГМС.

На дорогах края местами сохраняется гололедица. Ветер подует юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы достигнут 17-22 м/с.

Максимальные порывы ветра прогнозируют в Змеиногорском, Курьинском, Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Алейском, Шипуновском, Смоленском, Бийском и Целинном районах.

В Барнауле в среду ожидается до -3…-5 градусов, небольшой снег, мокрый снег, возможны гололедные явления и отложение мокрого снега. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

Взято отсюда

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