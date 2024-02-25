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Мороз и метель. О погоде в Алтайском крае днем 17 февраля

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Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по югу местами порывы до 17 м/с

Мороз и метель. О погоде в Алтайском крае днем 17 февраля

Зимнее утро / Фото: unsplash.com

От -18 до -23 градусов ожидается в Алтайском крае днем 17 февраля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, на части территории небольшой снег, местами метели. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по югу местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле от -19 до -21 градуса. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Источник
погода дня гисметео погода екатеринбург ,

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