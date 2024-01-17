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Мороз крепчает: в Алтайском крае 17 января местами будет до -36 градусов

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Мороз крепчает: в Алтайском крае 17 января местами будет до -36 градусов

В регионе будет преимущественно без осадков

17 января в Алтайском крае в ночные и утренние часы от -26 до -31 градусов, местами до -36. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Днем в крае от -16 до -21, местами от -22 до -27 градусов. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

В Бийске 17 января ночью и утром – от -21 до -23, днем от -16 до -20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-5 м/с.

В период с 17 по 19 января 2024 года на территории Бийска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.

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Взято отсюда

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