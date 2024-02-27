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Морозные будни. О погоде в Алтайском крае 22 февраля

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День пройдет преимущественно без осадков

Морозные будни. О погоде в Алтайском крае 22 февраля

Заснеженная ветвь / Фото: unsplash.com

От -16 до -21 градуса ожидается в Алтайском крае днем 22 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

В Барнауле от -17 до -19 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

Источник
погода на день , погода в самаре ,

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