Морозный день. О погоде в Алтайском крае 20 февраля

В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица

Лесная чаща зимой / Фото: unsplash.com

До -26 градусов ожидается в Алтайском крае 20 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, морозный день пройдет без осадков.

В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

В Барнауле от -21 до -23 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

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