реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Морозный день. О погоде в Алтайском крае 20 февраля

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица

Морозный день. О погоде в Алтайском крае 20 февраля

Лесная чаща зимой / Фото: unsplash.com

До -26 градусов ожидается в Алтайском крае 20 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, морозный день пройдет без осадков.

В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

В Барнауле от -21 до -23 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

Источник
яндекс погода , погода в санкт петербурге ,

горняк22 телеграм
Молодежь высмеяла 30-летних из-за одной детали их внешнего вида

Молодежь высмеяла 30-летних из-за одной детали их внешнего вида

Молодежь высмеяла миллениалов из-за их любви к сочетанию лонгслива и…

Узнать больше
Ле Пен назвала Макрона заигравшимся полководцем

Ле Пен назвала Макрона заигравшимся полководцем

Ле Пен: Макрон заигрался в полководца и беззаботно отнесся к…

Узнать больше
Бывшего игрока «Краснодара» госпитализировали из-за острой болезни мозга

Бывшего игрока «Краснодара» госпитализировали из-за острой болезни мозга

Бывшего игрока «Краснодара» Ольссона подключили к ИВЛ из-за болезни мозга…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp