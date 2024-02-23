Морозы и метели ожидаются в Алтайском крае 18 февраля

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в регионе

В Алтайском крае 18 февраля в ночные и утренние часы от -22 до -27 градусов, местами по северу до -32. На большей части территории небольшой снег, местами метели. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в крае от -16 до -21 градусов. Местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Бийске 18 февраля ночью и утром – от -21 до -26 градусов, днем от -18 до -24 градусов. Преимущественно без осадков, местами небольшой снег. На дорогах снежные заносы, местами гололедица. Ветер западный 5-7 м/с.

погода на 14 дней , точная погода на 10 дней ,

Взято отсюда