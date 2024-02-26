Морозы ниже 40 градусов придут в Алтайский край

Из-за аномально низких температур в регионе действует штормовое предупреждение

Морозная погода / Фото: unsplash.com

После оттепели в Алтайском крае установились крепкие сибирские морозы, которые сохранятся в регионе до конца рабочей недели. В ближайшие две ночи, 20 и 21 февраля, столбики термометров покажут от -30 до -35°С, а местами они опустятся до -41°С. Днем ожидается от -21 до -26°С. Об этом amic.ru рассказал дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Эдуард Болгов.

“Из-за аномально холодной погоды в Алтайском крае по 23 февраля действует штормовое предупреждение. Однако уже 22-го числа станет чуть полегче. Ночью ожидается -28…-33°С, лишь местами выхолодит до -39°С. Днем уже будет от -20 до -25°С, а в предгорьях потеплеет до -16°С”, – рассказал Эдуард Болгов.

Ветер будет слабым, на дорогах ожидается гололедица, в утренние часы местами изморозь.

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