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Морозы продолжаются. О погоде в Алтайском крае 19 февраля

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День пройдет преимущественно без осадков

Морозы продолжаются. О погоде в Алтайском крае 19 февраля

Зимнее утро / Фото: unsplash.com

От -18 до -23 градусов ожидается в Алтайском крае днем 19 февраля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -19 до -21 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

Источник
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