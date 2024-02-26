Морозы продолжаются. О погоде в Алтайском крае 19 февраля

День пройдет преимущественно без осадков

Зимнее утро / Фото: unsplash.com

От -18 до -23 градусов ожидается в Алтайском крае днем 19 февраля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -19 до -21 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

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